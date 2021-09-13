Стартовали продажи авиабилетов из Кирова в Москву и Санкт-Петербург

Авиакомпания «Победа» открыла продажи билетов в Москву и Санкт-Петербург на зимний сезон 2021-2022 годов. С 31 октября улететь из Кирова в Москву и обратно можно будет не только вечером, но и утром.

Рейсы из Победилово до Внуково будут ежедневными. Утренний рейс отправляется из Москвы в 7.55, прилетает в Киров в 9.40. Из Кирова самолет вылетает в 10.05, прибывает в 11.55.

Вечерний рейс отправляется из столицы в 19.35, прибывает в Киров в 21.15. Из Кирова самолет вылетает в 21.45, прибывает в Москву в 23.35.

Самолеты Санкт-Петербург – Киров будут летать 5 раз в неделю: по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Ранее «Победа» открыла продажу билетов в Сочи на зимний период.

Фото: vk.com/pobedilovo.online