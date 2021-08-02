Стартовали продажи железнодорожных билетов по «семейному» тарифу

В России начали продавать железнодорожные билеты по льготному «семейному» тарифу. Об этом сообщает портал «Экономика сегодня».

Новую программу поддержки для семей с детьми запустили РЖД. Она будет действовать до конца 2021 года.

Участники программы смогут приобрести билеты в купе по тарифу, который рассчитан как разница между действующей ценой билета и половиной стоимости проезда в плацкарте.

Воспользоваться скидкой смогут семьи с детьми в возрасте до 18 лет. Льгота предоставляется только при условии совместной – семейной – поездки. Купить льготные билеты смогут как семьи, путешествующие самостоятельно, так и в составе организованной туристической группы.

Ранее мы писали, что депутат Госдумы предложил ввести льготы на проезд в поездах для пенсионеров.