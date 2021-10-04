Стартовало голосование за лучшие работы фестиваля «ФормART»

В Приволжском федеральном округе началось голосование за лучшие рисунки в рамках стрит-арт фестиваля «ФормART». Жители Кировской области могут поддержать «свою» участницу – кировчанку Марию Державину с ее работой «Путь к успеху в тебе».

Ознакомиться с работами 14 участников из регионов ПФО и отдать свой голос можно на сайте formartpfo.ru. Чтобы проголосовать за работу из Кировской области, необходимо позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 и указать в тоновом режиме его индивидуальный номер — «8».

Голосование продлится до 15 октября. Итоги фестиваля будут обнародованы 21 октября по онлайн-трансляции. Авторы лучших работ получат памятные знаки, а также творческие гранты. Приз за 1-е место составит 200 тысяч рублей, за 2-е – 150, за 3-е -100.

Напомним, Мария Державина стала победителем регионального этапа «ФормART». Ее работа «Путь к успеху в тебе» появилась на здании Вятского ГАТУ на Октябрьском проспекте, 31 в виде огромного граффити. На рисунке изображен путь от рождения идеи до ее реализации через историю покорения космоса.