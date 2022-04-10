Старый мост через Вятку отметил 60-летний юбилей

8 апреля 1962 года по новой конструкции пустили постоянное движение.

Сегодня уже сложно представить панораму берега Вятки без старого моста. Однако еще живо поколение горожан, наблюдавших за его строительством. О необходимости соединить Киров с правым берегом реки говорили долго, несколько раз возводили деревянные, наплавные мосты, организовывали паромное движение. И вот наконец в 1957 году было решено построить капитальное строение.

Для этой масштабной стройки выбрали пониженный берег в районе Луковицкого оврага, соединив Слободской тракт с помощью вновь сооруженной дамбы и моста с улицей Профсоюзной. Последнюю, кстати, по этому случаю тоже реконструировали, переделав второстепенную улочку в магистраль, сообщает один из авторов livejournal Fra Евгений.

Сохранение судоходности Вятки обеспечивал первый, самый высокий пролет моста. Конструкторы спроектировали инженерное сооружение с наклоном заречной части Кирова, где оно переходило еще в одно новое гидротехническое сооружение — дамбу длиной 2 километра. Ее построили специально для моста.

Сам же старый мост по данным Википедии длиной 538 метров, шириной 17 метров. Высота его от уровня воды — 13 метров. Спроектировали его специалисты «Гипрокомунндортранс», а возвели работники «Мостопоезда № 452». Они сделали это, как и обещали, досрочно. По плану окончание строительства было в 1963 году, однако уже в начале октября 1961 года по мосту было открыто рабочее движение.

Постоянное движение открыли в 10 часов утра 8 апреля 1962 года.

К 45-летнему юбилею моста была проведена реконструкция. Подрядчик, убрав верхний слой полотна, произвел натяжение арматуры и выравнивание проезжей части. Старый асфальтобетон заменили на новое покрытие, благодаря чему облегчили вес конструкции. Также поменяли мачты наружного освещения.