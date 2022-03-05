Ставку по программам поддержки предпринимателей менять не будут

В кировском центре «Мой бизнес» подтвердили, что ставка по льготным займам для малого и среднего бизнеса и самозанятых останется прежней — от 4 до 10% годовых.

«Региональные программы национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» полностью обеспечены финансированием», — сообщили в региональном правительстве.

В центре «Мой бизнес» принимают заявки от предпринимателей и самозанятых на получение заёмных средств. Ставка для самозанятых составляет 5%, для заёмщиков из числа льготных категорий (социальных предпринимателей, предприятий народно-художественного промысла — от 5 до 7%, для сельхозпредприятий — 4%. По микрозаймам в сумме до 5 млн руб. стандартная процентная ставка осталась на прежнем уровне — 9,5% годовых.

«Мы предоставляем более 15 заёмных программ, выдаём льготные микрозаймы. Организации и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться мерами поддержки по оплате услуг сертификации, получить бесплатные консультации юриста, бухгалтера, специалиста по маркетплейсам, пройти обучение по различным программам», — рассказывает руководитель центра «Мой бизнес» Ольга Елгешина.

Для предпринимателей, которые осуществляют завоз продуктов питания и реализуют их на территориях, отрезаемых половодьем, подготовлена специальная программа. Представители малого и среднего бизнеса могут получить до 4 млн руб. под 2% годовых до 24 месяцев.

В центре «Мой бизнес» планируют реализовать как все действующие проекты, так и запланированные на 2022 год.

Подробная информация — на сайте кировского центра «Мой бизнес» (мойбизнес-43.рф) или по телефону (8332) 410-410.