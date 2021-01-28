Стая собак терроризирует жителей поселка в Кировской области

Стая из 5-7 псов около недели бродит по улицам Верхошижемья. Местные жители боятся ходить на работу и отпускать детей в школу и детский сад. Об этом сообщается в группе «Мой Верхошижемский район| Верхошижемье».

По словам подписчиков группы, собаки не бездомные, а просто выпущены на самовыгул. О нападении псов на людей информации пока нет. Однако в случае ЧП за безнадзорных животных ответят их хозяева.

Как неоднократно сообщали в горадминистрации, по закону собак следует выгуливать только на поводке и в наморднике. Снять их можно только на огороженной территории. Тем, кто нарушает правила выгула, грозит штраф до 1000 рублей.

Фото: vk.com/moyvr, Ольга Новикова, Светлана Лобастова