Стоимость питания в детсадах Кирова вырастет на 38 рублей в день

Стоимость питания в детских садах Кирова увеличится до 174 рублей за человека в день. Об этом сообщил директор комбината продовольствия и социального питания Артур Шамсутдинов на заседании постоянной комиссии по социальной сфере в горадминистрации.

Повышение стоимости питания связано с ростом цен на продукты. Раньше еда для одного ребенка обходилась в 135,9 рубля в день.

Напомним, что последний раз родительская плата за детские сады менялась 1 октября 2021 года. В настоящее время средняя стоимость пребывания ребенка в садике обходится родителям в 3,2 тысячи рублей в месяц.