Стоимость проезда в Кирове останется прежней

В Кирове не будут повышать цены на проезд. Об этом сообщает телеграм-канал «Кировская правда».

Как заявил на пресс-конференции глава региональной службы по тарифам Максим Михайлов, с марта стоимость проезда в областном центре не изменится. Повышать цены сейчас попросту нецелесообразно, отметил руководитель РСТ.

Поэтому проезд в кировских автобусах и троллейбусах будет по-прежнему стоить 26 рублей и, вероятнее всего, цена не изменится как минимум до следующего года.

— До конца этого года не вижу смысла к этой теме возвращаться, – отметил Максим Михайлов.

Напомним, что ранее ряд перевозчиков выступили с предложением поднять цены на проезд в общественном транспорте. Предложения звучали совершенно фантастические — от 37 до 52 рублей. Но еще на предновогодней встрече с журналистами Михайлов назвал такие расчеты нереальными.