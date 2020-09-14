Стоит ли посвящать друзей в свои проблемы?

Я человек очень общительный. Если разговариваю с подругой по телефону, то могу проговорить больше часа. За это время выложу все, что нужно, и о чем следовало бы помолчать.

Зная за собой эту слабость, стараюсь меньше звонить подругам. Каждый раз обещаю себе, что буду говорить только на общие темы, но в процессе общения забываю об этом. Все подруги в курсе моих личных дел.

Но недавно все изменилось. Мой парень сказал, что встретил подругу, и та спросила, помирились ли мы. Он был удивлен, откуда она знает о наших отношениях и ссоре. Мне стыдно было признаться, что это я, но он и сам догадался. После этого я твердо решила никому и ничего не говорить о себе.

Но я не привыкла держать все в себе. Но неожиданно выход подсказала мама. Она показала мне провокационную жизненную историю о том, что женщина никак не может полюбить свою дочь и очень переживает по этому поводу. Я прочитала и сильно удивилась, что есть люди, которые могут рассказать о таком другим людям.

Когда я сказала об этом маме, та удивилась. Сразу же нашла аргумент не в мою пользу, что я рассказываю обо всем подругам. Она уже боится, что придется скрывать от меня домашние проблемы, чтобы не стали достоянием гласности.

Я обиделась, а затем признала, что мама права. А она сказала, что вместо того, чтобы все выкладывать подругам, лучше написать свою исповедь на анонимный сайт, как это сделала автор той истории. Здесь как раз будет двойная польза: никто из знакомых ни о чем не узнает, а читатели смогут дать ценный совет из своего жизненного опыта.

Я согласилась с мамой, но спросила, читает ли она все истории или нет. Ведь если я напишу о себе, то мама тоже все узнает. Она рассмеялась и подчеркнула, что сайт анонимный и не обязательно подписываться своим настоящим именем. А потом призналась, что тоже отправила туда свою исповедь, но я вряд ли узнаю, которая из них. Именно в этом и состоит ценность такого откровения, что можно написать без стеснения обо всем.

Я поблагодарила ее и в тот же вечер начала читать чужие исповеди в надежде узнать мамину. Мне было интересно, что же такого происходило в ее жизни, что поделиться этим она может только с незнакомыми людьми. Но я так увлеклась чтением, что забыла обо всем.

Здесь были истории на самые разные темы. Я раньше думала, что проблемы есть только у меня и нашей семьи, но оказалось, что измены, разводы, конфликты и ссоры с детьми или родителями есть почти у каждого из нас. Проблемы на работе настолько часто встречаются, что я только успевала удивляться. Даже сравнивала свой коллектив с другими.

Сегодня написала свою первую исповедь и жду комментариев. Мне интересно, узнает ли мама в авторе истории меня?

От редакции: история прислана нашей постоянной читательницей