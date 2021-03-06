Стоит ли укладывать деревянный пол во всем доме?

Когда речь идет о стиле, прочности, долговечности и надежности, высококачественные деревянные полы представляют собой особую категорию. Поэтому многие домовладельцы хотят уложить паркет в нескольких комнатах в своем доме.

Нет ничего необычного в том, чтобы иметь определенный тип деревянного пола — будь то стиль, такой как елочка, или определенный оттенок дуба.

В этой статье мы обсудим, стоит ли использовать один и тот же деревянный пол во всем доме — как с точки зрения стиля, так и с точки зрения практичности.

Это практично или не очень?

Прежде всего, стоит подумать о практичности укладки деревянных полов на весь пол вашего дома. Итак — это практично или нет? В общем говоря, да. Мастера по укладке паркета часто работают с заказами, в которых одним и тем же деревянным полом был покрыт весь первый этаж.

Главное требование — чтобы черновой пол был одинаковым во всех комнатах. Если это не так, паркет все-таки можно установить, но потребуется немного больше работы на подготовку основания.

Выбор стиля

Давайте поговорим о стилях деревянных полов для всего дома. Коротко говоря, все сводится к предпочтениям.

По мнению многих, использование одного и того же напольного покрытия в разных комнатах создает единый и более гармоничный вид в доме. Некоторые дизайнеры даже настаивают на этом: один и тот же пол выглядит сплошным, что на самом деле делает пространство более просторными.

С другой стороны, некоторые утверждают, что использование разных стилей или типов деревянных полов может создать более интимный вид, при этом в каждой комнате будет своя атмосфера.

Хотя это похоже на правду, но наличие одного покрытия в разных комнатах не означает, что все они не могут иметь свою индивидуальность. Мебель, стены и даже коврики можно использовать, чтобы сделать каждую комнату индивидуальной, а полы использовать одни и те же для создания просторного и единого стиля.

Сколько это стоит?

И, наконец, цена. Очевидно, что укладка натуральных полов в большем количестве комнат увеличит стоимость работ. Однако на самом деле это может обойтись дешевле, чем монтаж разных деревянных полов в каждой комнате.

Укладка одного и того же деревянного пола во всем доме означает, что бригада паркетчиков может уложить пол за один раз. В некоторых случаях вы также можете получить лучшую цену за квадратный метр по сравнению с меньшим объемом работ.

Украсьте свой дом красивыми деревянными полами

Независимо от того, ремонтируете ли вы пол в одной комнате или во всем доме, паркет — это поистине потрясающий выбор, благодаря которому любая комната начнет ощущаться совершенно по другому.

Если вы все еще не уверены, что лучше для вас, не стесняйтесь обращаться к паркетчикам за консультацией. Фирма по паркетным работам поможет от выбора подходящего паркета и до его укладки, включая лакировку или вощение на месте установки. Так вы получите пол, идеально подходящий для вашего дома.