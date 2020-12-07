Новогодний Киров-2021: стоит ли украшать город на бюджетные деньги?

Кировские урбанисты запустили опрос на острую тему.

Уже не первый год кировчане спорят о том, сколько денег можно тратить на украшение города к Новому году. Но вопрос не только в финансах. Важны и качество оформления, и новогодняя инфраструктура.

Чтобы выяснить мнение жителей города по праздничным вопросам, Кировское отделение фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» запустило анонимный опрос под названием «Новогодний Киров: сколько тратить и как украшать?».

— Подобных опросов, по крайней мере, в онлайне, еще не проводилось. Надеемся, что результаты анкетирования помогут понять пожелания кировчан. Мы передадим их депутатам гордумы и в горадминистрацию, — написали авторы опроса в своем паблике «ВКонтакте».

Прохождение опроса займет буквально минуту. Его участникам предлагают оценить новогоднее оформление Кирова, а также ответить на несколько вопросов.

Наверняка многие идеи из опроса придутся кировчанам по вкусу. Среди интересных предложений – начинать украшать город не в декабре, а в ноябре; открывать в парках временные пункты проката лыж, коньков и ватрушек; вовлекать горожан в работу над новогодними проектами. А обязательства по украшению города к Новому году могут взять на себя предприниматели.

Пройти опрос можно здесь.

Напомним, что в 2020 году на новогоднее оформление главной площади Кирова было выделено 23 миллиона рублей (в прошлом — 25 млн.). Театральная площадь будет оформлена в космическом стиле со световыми инсталляциями и фотозонами. Новогоднее настроение уже потихоньку проникает в город.