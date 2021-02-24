Стоматолог из Уржума отметила столетие

В февральские праздники зубной врач Зоя Новоселова из Уржумского района отметила столетний юбилей. О своей работе и секретах долголетия стоматолог рассказала журналистам.

Зоя Николаевна родилась в Унинском районе, в большой крестьянской семье. Она была одной из семерых детей. Девочка училась в школе за 3 километра от дома и получала одни пятерки. Любимым предметом Зои была математика — казалось бы, очень далекая от стоматологии наука.

После школы Зоя Новоселова поступила в медучилище. Учебу закончила в 1941 году и по распределению попала в унинскую больницу. Там проработала до 46-го, получив медаль за добросовестный труд.

В послевоенные годы Зоя Николаевна переехала в Уржум, где и живет до сих пор. Стаж врача Новоселовой составляет более 50 лет. «Ровесница века», она хорошо помнит старое стоматологическое оборудование: бормашины с ножным управлением 50-х годов, шумные электромеханические машины 60-х…

В Уржуме Зою Николаевну помнят как специалиста высокого класса и отзываются о ней очень тепло. По стопам мамы пошли и две дочки: старшая выучилась на акушера, а младшая на зубного врача. Всего у Зои Николаевны трое детей, трое внуков, 6 правнуков и даже одна праправнучка.

Сейчас Зоя Новоселова живет в Кирове. На вопрос о секрете долголетия шутит: «виновата» наследственность и сельская жизнь на свежем воздухе: ягоды и овощи, морозы и движение. Кстати, мама Зои Николаевны тоже долгожитель — она дожила до 103 лет.

С юбилеем вятскую долгожительницу поздравили представители областного минздрава.

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