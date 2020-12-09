«Страха нет»: Фельдшер кировской «скорой» рассказал о работе в пандемию

Антон Варлыгин работает на скорой помощи уже 8 лет. Попал он сюда, ещё будучи студентом.

— Пришёл работать на третью подстанцию, и на первой же смене понял, что это мое призвание. Был очень сложный вызов, пришлось проводить длительные реанимационные мероприятия.

Полгода Антон был санитаром, а после получения диплома стал фельдшером. И вот уже почти год работает на передовой борьбы с коронавирусом.

Труд медика в условиях пандемии – сложнее, чем в «мирное» время. Но Антон признается, что уже привык к напряжённому ритму и ни разу не разочаровывался.

Смена фельдшера начинается в 7.30. К этому времени нужно быть полностью готовым к выезду: получить медикаменты, кислород, проверить сумки. За всю смену есть только два перерыва по 30 минут. В один из них Антон успевать немного отдохнуть, во второй – пообедать.

Пандемию работники «скорой» встретили без паники. Хотя вначале было немного тревожно – от непонимания ситуации.

— Когда пришел коронавирус, мы быстро и уверенно втянулись в работу. Нагрузки были и до этого, но, конечно, пандемия внесла свои коррективы. Мы встретили ее без паники. Было немного тревожно от недопонимания, что и как делать. Но главное – тактика. Все тактические действия были прописаны нашим руководством, поэтому у нас все получалось правильно. И тогда, в марте, и сейчас, – делится фельдшер.

Весной, когда пандемия только началась, Антон готовился к вызовам на «ковидных» пациентов более получаса. Это время уходило на то, чтобы надеть средства индивидуальной защиты и все проверить. Сейчас все действия отработаны до автоматизма – СИЗ надевается всего за пару минут.

— Раньше было страшно, потому что с такими инфекциями до этого не сталкивались. Сейчас страха нет, есть только желание помогать людям, спасать их. За это я и люблю свою профессию – за возможность помочь, за адреналин, который испытываешь, — рассказывает Антон.

По словам фельдшера, запредельная нагрузка в пандемию сплотила врачей. Сегодня медики чувствуют себя как никогда нужными обществу.

– Мы сплотились. Добрые отношения складываются и с пациентами. Порой им приходится ждать скорую помощь, но еще ни разу я не встречал агрессии, если опоздал на вызов, все относятся с пониманием. Если скорая задерживается, это значит, она спасает жизнь кому-то другому! Сейчас мы как на войне.

Спасенные пациенты благодарны сотрудников «скорой» — пишут добрые отзывы, оставляют маленькие презенты. Но главное – не благодарность, а видеть, что человек поправился, считает Антон.

Сам фельдшер уже переболел коронавирусом, но, к счастью, в лёгкой форме. Некоторым из его коллег повезло меньше. Есть и потери.

— Очень тяжело терять коллег, они стали как родные. Коронавирус – серьёзная болезнь, но главное – не поддаваться панике. Чаще звонить родным, узнавать о самочувствии, окружать друг друга заботой. И о своем здоровье нужно начать заботиться в полной мере, — говорит Антон Варлыгин.

Накануне за свою работу Антон получил благодарность Президента РФ за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией и самоотверженность при исполнении профессионального долга. Полученную награду медик собирается показать родным.

— Наверное, значимость этого события для меня будет выражаться в тех словах, которые скажут мне мои близкие, – отметил Антон Варлыгин.

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