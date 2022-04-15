Страсти по мусоросортировке: несколько главных вопросов о будущем заводе

Определён участок для размещения комплексного объекта по обращению с отходами. Что дальше?

Увы, «весна мусором красна»: из-под зимних сугробов вытаивают горы продуктов жизнедеятельности горожан — бутылки, коробки, старые пакеты и прочие «сюрпризы»… Глядя на традиционный (до начала субботников) весенний пейзаж, хорошо понимаешь остроту «мусорного» вопроса и необходимость серьёзных решений — создания новых современных объектов по сортировке и переработке отходов.

«Несколько лет назад мусорная сфера в регионе находилась в забвении»

Всего за год в Кировской области образуется 280 тысяч тонн мусора. Это — то, что люди складывают у себя дома в ведёрки, а затем отправляют в контейнеры. Процесс непрерывный и безостановочный — мусор «производится» каждый день, без перерывов на праздники и выходные.

Между тем, до недавнего времени вопрос сбора, сортировки и переработки отходов не стоял на первоочередной повестке в регионе.

— Буквально несколько лет назад мусорная сфера находилась в забвении, — говорит министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова. — Ею никто не занимался. Сфера практически не регулировалась, контейнеры были лишь в городах и крупных населённых пунктах, площадки были не обустроены, отходы валялись на свалках вблизи деревень, в лесах и оврагах. Сейчас многое уже сделано, есть реальные подвижки, есть планы, идёт работа.

На сегодняшний день, по мнению министра, одним из ключевых является вопрос создания сортировочных и перерабатывающих мощностей.

Почему заводы по сортировке мусора — это хорошо

По опыту других регионов можно сказать точно: появление предприятий, занимающихся мусоросортировкой, позволяет решить сразу несколько задач — от увеличения количества отходов, идущих в переработку (и получающих вторую жизнь), до положительного влияния на санитарно-эпидемиологическую обстановку.

В Кировской области такой объект может появиться уже скоро — благодаря федеральному проекту «Формирование комплексной системы обращения с отходами», который реализуется как часть нацпроекта «Экология».

Что известно о будущем предприятии на сегодняшний день? Во-первых, это будет современный экотехнопарк, строительство которого проведут в соответствии со всеми требованиями действующего законодательства, включая природоохранное и санитарно-эпидемиологическое, с использованием современного оборудования и лучших доступных технологий, предотвращающих негативное воздействие на природу.

В настоящее время инвестором комплексного объекта региональным оператором АО «Куприт» ведётся подготовка технического задания на поиск генерального подрядчика на выполнение работ по проектированию и строительству объекта. Для создания объекта будут привлечены средства бюджетного кредита.

Шаг вперёд с точки зрения сохранения экологии

Как отмечают в «Куприте», в Кировской области на сегодняшний день отсутствуют объекты обработки (сортировки) и утилизации ТКО. Необходима организация системы обработки и утилизации, состоящая из комплексного объекта мощностью 200 тысяч тонн ежегодно и пяти-шести объектов малой мощности в отдельных районах региона. Для Кировской области это будет серьёзный шаг вперёд с точки зрения сохранения экологии.

На поиски нового участка ушло порядка двух лет. Участок для размещения комплексного объекта подобран. Это территория вблизи ранее действовавшего полигона ТБО Скоковы. Место удалено от населённых пунктов. При этом там уже имеются земли, занятые полигоном, которые необходимо будет в дальнейшем рекультивировать.

Важный момент: полигон ТБО деревни Скоковы был построен в соответствии с проектной документацией на которую было получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.

«Чужой мусор нам не нужен»?

— Здесь планируется создать новый мусоросортировочный завод на 200 тысяч тонн в год, а также объект утилизации за 90 тысяч тонн и небольшой объект по размещению неутилизируемых хвостов до 110 тысяч тонн в год, — поясняет министр Алла Албегова. — Экотехнопарк на первом этапе создаёт дополнительные рабочие места для почти 150 человек. Далее планируется привлечение в экотехнопарк резидентов по переработке отходов, что создаст дополнительные производства с работающим персоналом. Кроме того, будет разработан проект по ликвидации накопленного вреда на полигоне Скоковы и вовлечение ранее размещённых отходов на соседней территории в обработку на мощностях технопарка.

Тема создания комплексного объекта по обращению с отходами обсуждалась и на февральском заседании Экспертного совета по экологии при председателе правительства Кировской области Александре Чурине. Активно поднимается вопрос создания мусоросортировочного завода и на других площадках, в том числе — в социальных сетях. Традиционно вопрос строительства стал темой дискуссий о месте размещения объекта с аргументацией «Чужой мусор нам не нужен» и «Появление завода обернётся разбитыми дорогами».

Эксперты полагают, что как раз наоборот — в случае строительства предприятия дороги могут стать только лучше, а контроль за их состоянием усилен. Да и опасности «чужой» мусор никому не принесёт.

Анастасия Скурихина, экоактивист, основатель движения «Вятка без мусора», депутат Законодательного собрания Кировской области:

— Завод по мусоросортировке не представляет опасности для жителей. Ведь речь здесь не идёт о какой-то переработке или сжигании отходов. Только — о сортировке самых обычных материалов: стекла, пластика, металла… Если бы планировалось, например, плавить что-то, то вопросы безопасности могли бы возникать. Но ничего такого здесь не планируется. Моё личное мнение — строительство такого предприятия — движение в правильную сторону. Сортировка мусора с последующим направлением на предприятия, где он будет перерабатываться, — то, что сегодня необходимо для нашего региона. Конечно, лучший вариант — завод по мусоропереработке. Но понятно, что на сегодняшний день возможности построить такое предприятие в Кировской области пока нет и в целом особой необходимости я лично не вижу. Такие заводы существуют в соседних регионах и простаивают недозагруженные из-за низкого потока объёмов вторсырья. Кроме того, невозможно построить один «универсальный» мусороперерабатывающий завод. Для каждого вида вторсырья нужен свой способ переработки. Для понимания приведу всего один пример: наш экоцентр принимает 22 вида пластика, 4 вида металла, 5 стекла. И для каждого из них требуется не какой-то один, а именно свой способ переработки: дробление, гранулирование, экструдиризация, прессование и т.д.

Когда пройдут общественные слушания?

Что касается официального заключения о возможности размещения комплексного объекта на земельном участке у деревни Скоковы, то эксперты дадут его после полной экспертизы.

На текущий год запланированы проектно-изыскательные работы (геологические, гидрометеорологические, экологические). Подготовленная документация далее в обязательном порядке будет направлена на государственную экологическую экспертизу, в ходе которой специалисты оценят влияние объекта на окружающую среду (сточные и подземные воды, атмосферный воздух, животный и растительный мир).

Строительство объекта начнётся только если экспертиза убедится в его безопасности и даст положительное заключение. В случае, если в ходе проектно-изыскательских работ выявят ограничения, препятствующие строительству объекта, будут проведены работы по подбору другого земельного участка.

Государственные экспертизы проектной документации и экологической экспертизы федерального уровня пройдут по принципу «одного окна» ГлавГосэкспертизой России и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Заявление с проектной документацией будет подано АО «Куприт» через автоматизированную электронную систему «Главгосэкспертиза» и программно-технологический комплекс государственного контроля Росприроднадзора, с использованием которого обеспечивается проведение подобных экспертиз.

Что касается общественных обсуждений с участием жителей, то они тоже проводятся в рамках государственной экологической экспертизы. Но сначала территория будет исследована экспертами, которые смогут дать оценку воздействия на окружающую среду.

Оценка осуществляется в три этапа, на каждом из которых предусмотрены общественные обсуждения.

Первый этап — обсуждение технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Оно проходит в форме сбора замечаний и предложений. Аргументированные замечания и предложения будут учены и отражены в итоговом техническом задании. Затем будут проводиться общественные обсуждения предварительной оценки воздействия на окружающую среду, где точно также пройдёт сбор замечаний и предложений. Далее пройдут общественные слушания с участием граждан.

Почему не Осинцы?

Среди наиболее часто встречающихся вопросов, связанных со строительством завода — такой: «Почему участок не выбран вблизи действующего и запущенного в работу полигона в Осинцах?»

В министерстве строительства и ЖКХ региона поясняют: объект в Осинцах является действующим объектом размещения отходов, на который сейчас направлен поток твёрдых коммунальных отходов для размещения. Но этот полигон — частный. А это значит, что собственник объекта имеет право в любой момент принять решение о закрытии. В итоге размещение мусоросортировочного завода здесь было бы рискованно и грозило увеличением расходов на транспортировку неутилизируемой части ТКО (так называемых «хвостов») и росту единого тарифа регионального оператора.

Так что оптимальное решение — это создание комплексного объекта, в состав которого вошёл бы объект размещения отходов.

Кроме того, необходимо учитывать и такой момент: для частного бизнеса введён мораторий на проверки, тогда как контроль надзорных органов за госпредприятиями продолжается в полном объёме.

И ещё одна ремарка — по другой теме, интересующей жителей: под площадку предполагаемого объекта определены не сельскохозяйственные земли. Выбранный участок имеет категорию земель промышленности, а не аграрного назначения.

Возможно ли после строительства завода увеличение платы за ТКО для населения?

Такой вопрос тоже возникает. Однако строительство завода на размере оплаты за ТКО для населения не отразится. И вот почему: благодаря серьёзной работе, проведённой правительством региона, объект был включён в режим инфраструктурных бюджетных кредитов. АО «Куприт» получит из регионального бюджета субсидию, равную сумме полученного кредита. В результате расходы на комплексный объект не будут включены в расходы регоператора и не отразятся в тарифе, как компенсационная составляющая.

Кроме того, рост тарифа для жителей за коммунальные услуги ежегодно ограничивается индексом роста платы граждан, который устанавливается для Кировской области распоряжением Правительства Российской Федерации (в пределах инфляции).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2019 № 2556-р и Указом Губернатора Кировской области от 14.12.2018 № 156 (с изменениями, внесёнными Указом Губернатора Кировской области от 14.12.2021 № 182) в среднем для Кировской области на 2022 год индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги установлен в размере 0,0% с 01.01.2022 и 4,0% с 01.07.2022.

Таким образом, реализация проекта по строительству комплексного объекта не окажет влияния на плату за ТКО для населения.

Важно!

Экологи говорят, что каждому современному горожанину стоит хотя бы однажды побывать на заводе по мусоросортировке. Тогда бы агитация за раздельный сбор отходов находила бы у всех больший отклик.

После домашней сортировки на пластик, бумагу и стекло «вторую жизнь» получают от 40 до 80 процентов вторичного сырья. У тех же, кто бросает всё подряд в одно ведро, для дальнейшего использования пригодны лишь 5-10 процентов мусора.

Кстати, в соответствии с задачами национального проекта «Экология», в России к 2024 году должно перерабатываться не менее 36 процентов мусора (при том, что в 2018-м показатель равнялся 3 процентам).