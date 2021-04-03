Строительство аквапарка в Кирове ещё не началось

Сейчас на месте, где появится водный развлекательный комплекс, лежат стройматериалы. Ждут своего часа…

Напомним, аквапарк Y.E.S. площадью 10 тысяч квадратных метров расположится между ТЦ «Макси» и «Леруа Мерлен». Здесь будут самые разнообразные аттракционы – от детских до экстремальных, бассейны, игровые зоны и места для отдыха.

Аквапарк будет соединяться с ТРЦ «Макси» на уровне второго этажа в зоне фудкорта – там построят стеклянный переход. Его открытие запланировано на 2022 год. Также рядом планируется разместить мебельный и садовый центр, автосалон, выставочный центр, хостел, автосервис и автомойку.