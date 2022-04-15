Строительство кировской «социалки» увязло в саботаже застройщиков?

Деньги на стройку есть – а строить никто не хочет. Такая проблема на слуху в Кирове в последнее время. Причиной называют возможный сговор застройщиков, с которой власть пытается найти общий язык.

За минувшую неделю теме стройки посвятили три совещания межведомственной комиссии при правительстве области с участием руководителей строительных фирм. В среду, 13 апреля, речь шла об обеспечении объектами социальной инфраструктуры новых жилых районов города Кирова: КРИН, Урванцево, Метроград, Чистые пруды, Озерки, ул. Заводская, Солнечный берег. Застройщики дружно игнорируют конкурсы на их возведение.

Губернатор Игорь Васильев ждал от предпринимателей конкретных предложений –те отмалчивались. Глава региона и члены правительства предлагали различные варианты решения вопросов оплаты, авансирования работ, формирования участков, согласования проектов – бизнесмены обвиняли городскую администрацию в отсутствии взаимопонимания. Несмотря на то, что действия застройщиков от совещания к совещанию все больше похожи на открытый шантаж: «либо даете нам цену за метр квадратный как на рынке жилищного строительства, либо строить ничего не будем», губернатор призвал к продолжению разговора в любое время суток. Социальная ответственность среди застройщиков уже не в чести, главное – прибыль.

Рынок против жизненной потребности

Впрочем, в одном общее мнение достигнуто: по ранее выданным разрешениям жильё необходимо строить, сказал министр строительства, энергетики и ЖКХ Игорь Селезнёв. Они и есть черта между «было» и «будет». Чтобы снизить градус полемики по ранее выданным разрешениям, по комплексному развитию территорий, разработан калькулятор, по которому в рамках полномочий министерства будут обосновывать в цифрах излишние требования или избыточную ликвидность, а затем муниципалитету будут рекомендовать договоры к заключению. Также утверждены механизмы изменения цены контракта с учетом роста стоимости стройматериалов.

Сегодня в Кирове числится в стадии строительства 71 многоквартирный жилой дом. Их общая площадь – 785 000 квадратных метров. Это примерно втрое больше, чем ежегодный объём сдачи жилья в эксплуатацию до сих пор. В этом году ожидается приёмка 185000 «квадратов». Из них 42000 – примерно пятая часть от всего ввода в эксплуатацию – запланировано на расселение людей из ветхого и аварийного жилья в этом и следующем году. Конкурсы были даже разделены на проектирование и строительство, но никто не подаёт заявок.

— У нас на ближайшие полтора года под эту программу и выделение квартир детям-сиротам уже заложено более трех миллиардов рублей, — добавил Игорь Селезнёв.

Застройщики объясняют отказ от заявок низкими расценками. На второй квартал этого года Минстроем РФ определена цифра 66000 рублей за квадратный метр. А последние проекты, проходившие госэкспертизу, показывают рыночную стоимость одного квадратного метра 89700 рублей. Только по ней фирмы готовы продавать квартиры муниципалитетам для расселения ветхого и аварийного жилья, для домов детей-сирот. По сути – зарабатывать на переселенцах и сиротах хорошую прибыль, а не строить ради минимальной выгоды. Но у власти задачи совсем другие: обеспечить комфортное и безопасное проживание.

– По рыночной цене квартиру еще продать надо, – заметил губернатор застройщикам, напомнив о неблагоприятной экономической ситуации в условиях санкций. – А федеральные деньги – это гарантированная выручка. Нам они выделены, мы можем суммы сдвинуть с 2024-25 на 2022-23 годы, если говорить про диалог. Вам не требуется тратиться на маркетинг, рекламу, искать покупателей, отдавать 20% с кредита. Затраты ниже. Выставленный объём меньше четверти всего возводимого жилья, на котором вы заработаете. Но желания получить гарантированные деньги, выходить и обсуждать вопрос у вас нет. Так?

Никому ненужные миллиарды?

Глава администрации Кирова Дмитрий Осипов доложил об обеспеченности новых микрорайонов объектами социальной инфраструктуры. Общая численность населения на этих территориях – более 59000 человек. И она растёт, появляются и растут дети. Уже сейчас им нужны семь новых детских садов на 1762 места, столько же школ на 4949 мест и учреждений допобразования на 5987 человек, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, 5 пожарных депо и 4 пункта полиции для безопасного проживания.

— Если у семьи родится трое детей, а в округе не будет ни детского сада, ни школы, на машине или автобусе не подъехать, то к нам с вами будут вопросы у людей, какой чудесный город мы построили, — обратился к застройщикам губернатор Игорь Васильев. — Чем вы гордитесь за минувшие годы? Дома и квартиры такие замечательные продали: окна в окна? Есть, где учиться, лечиться? Парки, скверы новые появились? Не сделано же ничего!

И кировские мощные строительные фирмы – КСМ, ССК, «Железно», «Маяковская» и другие, что у всех на слуху – не заинтересованы получить эти деньги! Требуя от властей всех уровней журавля в облаках вместо синицы в руках…

Зимой администрация города безуспешно выставляла на торги контракты по проектированию и строительству трёх школ в строящихся микрорайонах. Каждая – от миллиарда рублей.

Тем не менее, через тот же Зубаревский лес, в районе которого запланирована новая большая школа кто-то проложил грунтовую дорогу, по которой ездят многотонные грузовые фургоны. Как утверждают очевидцы – со стройматериалами. То есть интерес к микрорайону у стройфирм есть. Однако разрешение на вырубку просеки и строительство дороги никто не давал!

– Признайтесь, кто из вас это сделал. Больше некому, – спросил Игорь Васильев представителей строительных компаний. – Речь об особо охраняемой природной территории. Всё равно же выясним!

Но так и не добился ответа. Все застройщики отмолчались. «Вот и весь откровенный диалог», – констатировал глава региона и обратился к прокурору с требованием провести проверку о незаконной вырубке леса.

На следующей неделе запланирована новая встреча. К этому моменту застройщики должны приготовить свои предложения и представить их главе региона для дальнейшего решения вопроса.