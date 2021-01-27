Строительство «Марадыковского» начнется в середине года

Как рассказал представитель Федерального экологического оператора Артем Поляков, строительство экотехнопарка «Мирный» начнется в середине года. Кировский технопарк, как и саратовский, станет филиалом ФЭО.

Ввод «Мирного» в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Предполагается, что технопарк обеспечит порядка тысячи рабочих мест и войдет в число крупнейших налогоплательщиков региона.

Сотрудники, работающие на «Марадыковском», смогут перейти на работу на новое предприятие. На них будут распространяться все социальные льготы и бонусы ФЭО: полисы ДМС, материальная помощь сотрудникам, санаторно-курортное лечение, организация отдыха для детей, а также поддержка пенсионеров.

Как подчеркнула глава Мирнинского городского поселения Ирина Смердова, новый экотехнопарк станет толчком для развития городского округа. Жители получат новые рабочие места, а бюджет — гарантированные налоги.

В рамках нацпроекта «Экология» в ПФО появятся 3 экотехнопарка. Все они будут созданы на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия. Первый из них — «Михайловский» в Саратовской области — был открыт на этой неделе.