Строительство нового моста в Кирово-Чепецке начнется в 2022 году

Автомобильный мост через р.Чепцу в Кирово-Чепецке начнут строить в 2022 году.

Об этом сегодня рассказал председатель правительства области Александр Чурин в ходе заседания Законодательного Собрания.

Стоимость работ составит порядка 3 миллиардов рублей. Мост оптимизирует логистику Кировской городской агломерации. В частности, будет разгружена дорога Киров — Слободской.

На 2022 год запланировано и начало строительства тоннеля под переездом в Нововятском районе. Работы будут вестись без остановки движения железнодорожного транспорта.

Фото vk.com/railwaymuseum