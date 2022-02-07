Строительство школы на Пролетарской в Кирове идет по графику

Строительство школы на улице Пролетарской, 11а в Кирове идет по плану. Об этом сообщил глава горадминистрации Дмитрий Осипов по итогам посещения стройплощадки.

Школа строится на месте бывшего учебного комбината в рамках госпрограммы государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях». Она рассчитана на 300 учащихся. В новой школе будут 2 зала, современный пищеблок и спортплощадка на прилегающей территории. Срок сдачи объекта в эксплуатацию намечен на 1 июля 2022 года.

В этом году на объекте сменился подрядчик. В настоящее время работы проводит компания «Арман-С» из Чебоксар.

Как рассказал исполнительный директор застройщика Алексей Сидоров, все работы ведутся в соответствии с планом. В настоящее время продолжается кладка 2-го и 3-го этажей. В ближайшее время начнется устройство фасада и установка окон. Конструктив здания будет завершен до конца марта.

— Техники и людей достаточно. Сегодня на площадке работают 27 человек, 2 крана и один экскаватор. Ежедневно мы принимаем от 6 до 10 машин стройматериалов, — говорит представитель застройщика.

Дмитрий Осипов подчеркнул, что школа должна быть сдана в запланированный срок. 1 сентября дети должны пойти учиться в новое здание.