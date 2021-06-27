Строительство тоннеля в Нововятском районе запланировано на 2022-2024 годы

Проект по строительству тоннеля в Нововятском районе будет реализовываться с 2022 по 2024 годы. Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев во время прямой линии.

Глава региона пояснил, что строительство объекта планировалось к 650-летию Кирова, которое будет отмечаться в 2024 году. На 2021 год намечены работы по подготовке проектно-сметной документации. В настоящее время в Росавтодор направлена заявка на выделение средств из федерального бюджета.

— Тоннель – сложный инфраструктурный проект, требующий тщательной проработки. Необходимо согласовать работы со всеми структурными подразделениями. От планов мы не отказываемся, а, наоборот, делаем все, чтобы их реализовать, — сказал Игорь Васильев.

Согласно предпроектной документации, тоннель появится в створе существующего железнодорожного переезда и будет четырехполосным. Его длина составит 775 метров, а длина транспортного перехода под путями – 89 метров. Стоимость строительства оценивается в 3,2 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что Кикнуру выделено 25 миллионов рублей на ремонт дорог.