Студент из Узбекистана приехал в Киров, чтобы стать агрономом

Голибжон Ахмедов стал героем второго выпуска видеопроекта «Вятка интернешнл».

Голибджону 25 лет. Он приехал в Киров из солнечного Узбекистана, где с отличием окончил лингвистическую школу и налоговый колледж. В Кирове Голибджон поступил в ВГАТУ.

На вопрос, почему выбрал именно Киров, а не столицу, студент отвечает: мама посоветовала. Она тоже училась в Кирове.

Первые дни Голибджон стеснялся и ощущал себя не в своей тарелке – все-таки чужая страна, чужие люди. Но постепенно адаптировался. Сейчас общается с однокурсниками и учится на отлично.

Голибджон – будущий агроном. Об этой профессии он мечтал с детства. В Ташкенте у его семьи есть сад, в котором ему часто приходилось работать. С детства он сам выращивал фисташки абрикосы и другие культуры. Работы с землей он не боится.

Сейчас Голибджон живет в общежитии. Из-за карантина он не может ездить домой на каникулы, поэтому рассказывает родителям о жизни в Кирове с помощью видеороликов, которые сам снимает и монтирует.

В его родном Узбекистане сейчас лето. Но хотя зима на Вятке показалась студенту слишком суровой, скучает он не по жаре, а по узбекским арбузам и дыням. Зато настоящих вятских блинов с припеком у себя он ни за что бы не попробовал.

— Хорошо, что есть такой праздник Масленица, когда люди готовят блинчики и раздают всем, — говорит он.

А еще в Кирове Голибджону нравится улица Спасская. «Бываю здесь минимум 2 раза в неделю», — рассказывает он. И, конечно же, замечателен Киров своими жителями.

— Люди здесь очень добрые и отзывчивые, — отмечает студент.

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