Студент кировской сельхозакадемии оказался в списке «Деревенского Форбс»

Алексей Торопов — учится на инженерном факультете Вятского ГАТУ.

Администрация Кирово-Чепецкого района выбрала самых молодых и перспективных жителей, которые в возрасте до 30 лет добились определенных высот в профессии и заслужили уважение среди селян. Это не просто список «Форбс», а «Деревенский Форбс». В нем всего 30 строчек.

В списке — лучшие работники в сфере сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, спорта, работники ведомственных учреждений и общественники. Среди них – магистрант инженерного факультета Вятского ГАТУ Алексей Торопов. За несколько лет он успел набраться опыта в нескольких регионах России, в том числе на Сахалине и в Алтайском крае.

С другими героями «Деревенского Форбс» можно познакомиться на специальном сайте.