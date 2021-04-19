Студент-медик из Египта рассказал о жизни в Кирове

Абделрахман Рашед приехал в Киров из Египта. Вот уже 2 года он учится в Кировском медуниверситете и с каждым днем все меньше хочет вернуться домой.

…В семье Абделрахмана практически все работают в медицине. Папа – заведующий в городской больнице, сестра – медицинская сестра, старший брат – стоматолог. Все они получали образование и работают в Египте. Но Абделрахман не стал поступать в местный вуз. Его друг из Москвы сказал, что в Кирове открывается факультет на английском языке, и молодой человек отправился сюда.

— Я хочу стать офтальмологом. В России очень хорошие врачи-специалисты, я про это читал много.

Абделрахман стал одним из первых студентов медицинского университета, обучение которых проходит только на английском. Проблем с общением между сокурсниками и преподавателями нет. Абделрахман знает 4 языка – арабский, английский, французский и теперь русский, который, по словам студента, самый сложный из всех.

К учебе Абделрахман относится серьезно и является одним из лучших студентов курса. Сам студент считает, что должен оправдать перед родными свою учебу за тысячу километров от дома, но возвращаться в Египет уже не хочет.

— Мне нравится жизнь в России, — говорит он.

В комнате Абделрахман живет с двумя друзьями. Они тоже из Египта. Первое время в бытовом плане было очень сложно, приходилось постоянно спрашивать совета у родителей. Но теперь справляется со всем сам и даже помогает первокурсникам из других стран. Единственное, что пока не очень хорошо поддается студенту – это русская кухня.

Кроме учебы Абделрахман рисует, а также учится играть на скрипке. Музыка стала для него главным открытием в нашем городе. Здесь он стал слышать ее совсем по-другому.

— Скрипка – музыка сердца. Когда у меня плохое настроение, я играю на скрипке.

Стать профессиональным музыкантом Абдельрахман не мечтает – времени на занятия слишком мало. Но через рисование и музыку он открывает для себя большую и такую разную Россию и в ней же узнает и изучает себя.