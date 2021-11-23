Студентка из Омутнинска победила в конкурсе «Большая перемена»

Студентка Омутнинского колледжа педагогики, экономики и права Алина Коршунова стала победителем всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом стало известно по итогам финальных испытаний.

В 2021 году «Большая перемена» проходит во второй раз. В этом сезоне в конкурсе принимают участие школьники 5-7 классов, а также студенты учреждений среднего профессионального образования. От последней категории и заявилась на конкурс Алина.

Финал «Большой перемены» прошел в Нижнем Новгороде. Алина Коршунова выиграла приз – 200 тысяч рублей. Деньги девушка планирует потратить на образование.

Алина говорит, что узнала о конкурсе от преподавателей колледжа. Из любопытства подала заявку, стала делать задания – а потом нашла свою фамилию в списке полуфиналистов.

— Было очень интересно попробовать что-то новое. Это отличный опыт, который помогает развить практические навыки, – говорит студентка.

На испытаниях участники конкурса решали кейсы и защищали проекты. Темой итогового проекта для студентов СПО стало наставничество. Алине тема показалась сложной. Ведь девушка учится не на педагога, а на специальности «Правоохранительная деятельность».

Однако работа велась в команде, а это оказалось проще, чем в одиночку: идеи предлагал каждый участник группы.

– Кроме решения задания мы создавали 3D-модель и формировали молодежное сообщество, а на следующий день защищали наш проект перед членами жюри, – вспоминает Алина.

Главный совет, который Алина Коршунова хотела бы дать участникам будущих сезонов «Большой перемены», — не бояться участвовать в конкурсах. Такие мероприятия помогают раскрыть свои таланты и получить новые навыки и, конечно, найти новых друзей.

В 2022 году в условиях «Большой перемены» произойдут изменения. Так, соревноваться за главный приз в размере 1 миллиона рублей смогут все студенты выпускных курсов колледжей, независимо от продолжительности программы подготовки. А победители конкурса получат дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Также в следующем году партнеры проекта – крупные российские компании – предложат участникам свои задания – треки. Победители треков смогут пройти стажировку с возможностью трудоустройства.

Ранее мы писали, что среди старшеклассников в «Большой перемене» победила школьница из Уржумского района Дарья Чекалкина.