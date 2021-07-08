Студентка ВятГУ проведет 2 недели в Летней школе Российской ассоциации искусственного интеллекта

Эта школа RAAI Summer School — не лагерь отдыха, а значимый в научных кругах образовательный модуль.

Туда могут попасть только студенты старших курсов высших учебных заведений, которые владеют знаниями высокого уровня программирования, имеют свои реализованные проекты и научные труды.

От Кировской области туда смогла попасть студентка 3 курса ФАВТа ВятГУ Анастасия Гущина. Теперь она проведет две недели на южном курорте — Школа проходит в Сочи. Однако кировчанке будет не до отдыха и моря — она будет учиться у лучших российских преподавателей в области искусственного интеллекта.

Программа обучения включает 6 направлений. Среди них — планирования поведения машин, компьютерное зрение, логические методы и нейроморфные вычисления, и другие знания в сфере робототехники. По каждому из них пройдут лекции и практические семинары.

После этого студенты, приехавшие на школу со всех концов страны, объединяться в группы по 4-5 человек и реализуют один из проектов, которые будут им предложены. Об этом сообщили в кировском университете.

Ранее мы сообщали, что Игорь Васильев поздравил жителей Кировской области с Днем семьи, любви и верности.

Фото: vyatsu.ru