Студентов ВятГУ научат делать натуральную косметику

В ВятГУ появилось новое направление подготовки студентов «Технологии парфюмерно-косметических средств».

Направление было открыто на базе института биологии и биотехнологии. В его рамках студенты освоят полный цикл производства парфюмерии и косметических средств от поиска и выращивания растительного сырья до выпуска конечного продукта.

Работа в данном направлении уже идет. Сотрудники института изготавливают натуральные растительные экстракты, крема и гидрофильные масла.

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