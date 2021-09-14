Студенты кировских колледжей и техникумов впервые напишут ВПР

Студенты колледжей и техникумов Кировской области примут участие в написании всероссийских проверочных работ. ВПР пройдут с 15 сентября по 9 октября во всех средних профессиональных учреждениях страны.

Проверочные работы напишут студенты первых курсов, а также учащиеся, закончившие освоение программ среднего образования в 2020/2021 учебном году. Все экзаменуемые выполнят метапредметную работу. Студенты, обучающиеся по программам специалистов среднего звена, дополнительно напишут работы по профильному предмету.

В этом году ВПР для студентов будут проводиться впервые. Предметы и форму проведения работ студенты выбрали еще весной.

Основной период ВПР продлится с 15 по 28 сентября. Потом начнется дополнительный период. Длительность написания работ составит от 90 до 150 минут.

В Кировской области в ВПР примут участие 97 образовательных учреждений. Работу будут писать 13 тысяч студентов. Большая часть из них – 5 тысяч человек – будет писать ВПР по математике, по 1000 человек – по русскому языку, химии и истории, по 600 человек – по информатике и обществознанию, по 350 человек – по физике и биологии, 150 человек – по географии.

Проверять работы будут независимые эксперты. Результаты будут обнародованы после 21 ноября.

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