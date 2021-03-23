Студенты ВятГУ встретили праздник весны — Навруз

Его традиционно широко отмечают в тюркоязычных странах.

Не особо популярный в Кирове праздник весеннего равноденствия шумно отметили иностранные студенты политеха. Оказалось, наступление весны по астрономическому солнечному календарю — это одно из главных событий календаря тюркоязычных народов.

По этому поводу на текущей неделе в Инженериуме организовали веселый праздник, во время которого студенты-иностранцы поделились традициями своих стран отмечать приход весны. Для этого они воссоздали вдали от дома атмосферу Навруза, подготовив песни и танцы, а также накрыв большой стол разными кушаньями.

У них на родине заранее начинают подготовку. В Узбекистане, расчищают пространство для новой энергии и занимаются благотворительностью – проводят уборку, раздают ненужное. В Таджикистане, проводят зрелищные мероприятия: петушиные бои, конные игры, щедрые застолья. В Азербайджане готовят сладости: считается, что от этого будет зависеть ближайший год, сообщили в ВятГУ.

Ранее мы писали, что магистрантка ВятГУ будет получать стипендию от «Норникеля».

Фото: vyatsu.ru