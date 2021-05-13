Студотряды Кировской области будут помогать трудоустраиваться

Это будет ключевым направлением работы студотрядов. Кроме того, ребята смогут посетить больше образовательных и культурно-развлекательных мероприятий.

Все это стало возможным благодаря новому дому, который появился у организации. Но обо всем по порядку…

В этом году студотряды Кировской области отметят свое 57-летие.За это время молодежное движение объединило тысячи студентов, все они спустя десятки лет с теплотой вспоминают эти годы и утверждают, что здесь они прошли настоящую школу жизни.

Вот и сегодня студенческие отряды – одна из крупнейших молодежных общественных организаций – охватывает более двух тысяч студентов вузов и среднеспециальных учебных заведений, — деятельность которой поддерживается властью.

У студотрядов появился свой «дом»

2021 год войдет в историю студотрядов. Представители Кировского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»

получили помещение в безвозмездное пользование от администрации Кирова. Новый «дом» организации находится на улице Попова, 6а и откроется в начале осени.

Создать региональный центр для кировской молодежи решили по итогам круглого стола 25 февраля, в котором участвовал и губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова назвала появление у студотрядов своего помещения знаковым событием в истории молодежной политики региона.

— Основная деятельность студотрядов направлена на содействие трудоустройству молодых людей, развитию их социальной и творческой активности. Несмотря на юный возраст, участники движения постоянно трудятся на благо нашего региона, а также реализуют социальные проекты и помогают тем, кто в этом нуждается, — отметила Анна Альминова.

Чем сегодня занимаются в стройотрядах?

В пресс-службе МООО «Российские студенческие отряды» отметили, что в их организации проводятся мероприятия, в том числе образовательные, которые помогают ребятам получить временную или постоянную работу.

Командир студотрядов Юлия Лянгузова подчеркнула, что трудоустройство студентов — ключевое направление работы студотрядов.

При этом она пояснила, что ребята могут не только освоить навыки для определенной профессии, но также развить и так называемые надпрофессиональные навыки, или soft-skills. То есть, «прокачать» важные для карьеры навыки, с помощью которых можно успешно участвовать в рабочем процессе, иметь высокую производительность. Среди их, например, тайм-менеджмент, продвижение в соцсетях, ораторское мастерство и другие.

Напомним, традиционно студенческие отряды помогают молодым людям найти работу в нескольких направлениях. Студенты в летнее время работают вожатыми в детских оздоровительных лагерях как в Кировской области, так и в известных на всю страну «Орлёнке», «Сириусе» и «Артеке», горничными, официантами в гостиницах и отелях, в том числе в Крыму.

Еще одно направление — строительное. Это работа на различных строительных объектах по всей России.

Кроме того, студенты помогают собирать урожай фруктов в южных регионах России, трудятся в животноводческих комплексах помощниками ветеринаров и зоотехниками (для ребят, которые получают соответствующие специальности в ВятГАТУ). Также действуют отряды проводников пассажирских вагонов.

По всем направлениям студотряды проводят школы с конца февраля до конца апреля – начала мая. В течение года для студентов проводят мероприятия для развития надпрофессиональных навыков.