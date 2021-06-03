Суд дал условный срок охотнику, застрелившему человека

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в Котельничском районе.

34-летний мужчина охотился в районе деревни Бокалово, выслеживая кабана с охотничьей вышки. Заметив шевеление в кустах, он выстрелил в ту сторону из ружья, не убедившись в безопасности своих действий.

Между тем, в кустах оказался не кабан, а группа куривших мужчин. Один из курильщиков получил огнестрельное ранение, которое оказалось смертельным.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к лишению свободы на 2 года. Срок будет условным.