Суд над Владимиром Быковым продолжится 10 февраля

В среду, 10 февраля, в Первомайском районном суде Кирова продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы города и председателя Заксобрания области Владимира Быкова.

Процесс, который длится с декабря, примечателен тем, что заседания постоянно откладываются — как правило, из-за неявки потерпевших или свидетелей.

Напомним, Владимира Быкова обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса: мошенничество, получение взятки, присвоение или растрата. По данным следствия, дело Быкова насчитывает 70 томов.

Ранее мы сообщали, что на судью из Кирова завели уголовное дело.