Суд назначил кировскому поджигателю 18 лет строгого режима

34-летний кировчанин, повздорив со своими знакомыми, дождался, когда они уснут и поджог их.

Почти год прошел с вечера, когда ссора между знакомыми привела к трагедии. Вечером 31 июля после совместного употребления спиртного, произошел конфликт между 21-летним жителем Оричей и его 34-летним гостем. Когда хозяин и его 28-летняя девушка уснули, обвиняемый облил их бензином и поджог, причинив смертельные телесные повреждения.

Медики пытались спасти пострадавших в огне, но им это не удалось. 2 августа не стало девушки, а спустя 6 дней и ее мужа.

Кроме человеческих жертв обвиняемый причинил материальный ущерб. Квартира, где разыгрались эти события принадлежит отцу погибшего молодого человека. Из-за огня ему причинен материальный ущерб в размере 115 тыс. рублей.

Обвиняемый признал свою вину. Суд согласился с мнением гособвинителя о доказанности вины по статьям «убийство двух лиц, с особой жестокостью, общеопасным способом» и «умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога» и назначил обвиняемому наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

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