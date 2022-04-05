Суд обязал демонтировать киоски на проспекте Строителей

В Кирове суд обязал индивидуального предпринимателя демонтировать киоски на проспекте Строителей, 5.

Ранее с исковым требованием выступил филиал компании «Т Плюс». Дело в том, что киоски расположены в охранной зоне теплосетей. Согласно нормам эксплуатации, она должна составлять не менее трёх метров от трубопроводов в каждую сторону.

Суд постановил, что наличие киосков на этой территории затрудняет проведение осмотра теплосетей и своевременное выявление повреждений.

ИП должен убрать их в месячный срок.

Фото tplusgroup.ru