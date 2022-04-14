Суд обязал предприятие, задолжавшее «ЭнергосбыТ Плюс» 15 млн рублей, ввести полное ограничение режима энергоснабжения

Арбитражный суд Кировской области обязал ООО «Советский мясокомбинат» полностью ограничить потребление электрической энергии на своих производственных объектах. Предприятие задолжало за электроэнергию «ЭнергосбыТ Плюс» более 15 млн рублей.

Отключения должны быть проведены под контролем специалистов энергосбытовой компании и сетевой организации. Возобновить энергопотребление «Советский комбинат» сможет только после полного погашения задолженности.

В случае, если решение суда не будет выполнено в установленный срок, сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» принудительно отключат электроэнергию на объектах предприятия.

Напомним, осенью минувшего года ООО «Советский мясокомбинат» было привлечено к административной ответственности за неисполнение решения суда об установке автономных источников энергоснабжения. Такое требование было предъявлено к предприятию по заявлению «ЭнергосбыТ Плюс» из-за долгов по электроэнергии.

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает руководителям предприятий и организаций о необходимости строго соблюдать платежную дисциплину и выполнять условия договоров энергоснабжения. К нарушителям, помимо обращения в судебные инстанции, энергосбытовая компания может применить такие санкции как инициирование процедуры банкротства, а также привлечение руководителей предприятий-должников к административной и уголовной ответственности.