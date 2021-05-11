Суд оставил в силе приговор эксперту по делу «пьяного мальчика»

Кировский областной суд оставил в силе приговор судмедэксперту Сергею Насонову. Об этом сообщает областная прокуратура.

Два года назад Сергей Насонов выдал заключение о наличии алкоголя в крови 6-летнего мальчика, погибшего в ДТП. Авария произошла 13 июля в Уржумском районе.

После трагедии эксперт некачественно провел исследование тела погибшего и выдал заключение о наличии в крови ребенка этилового спирта в количестве 0,51 промилле. Нарушения, допущенные экспертом, спровоцировали бурные дискуссии в соцсетях и в СМИ. По данному факту было возбуждено дело о халатности.

Суд признал Сергея Насонова виновным и назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в доход государства. Стороны обжаловали приговор, однако решение суда первой инстанции было оставлено в силе.