Суд оставил в силе приговор экс-главе областного ГИБДД

Суд Татарстана оставил в силе приговор экс-начальнику ГИБДД по Кировской области Александру Плотникову.

Апелляция была отклонена — суд постановил, что приговор является законным.

Напомним, что Александра Плотникова задержали три года назад по подозрению в махинациях с «КамАзами». Как было установлено в ходе следствия, в 2015 — 2016 годах экс-глава автоинспекции переоформлял поступающие в регион грузовики, повышая их экологический класс до «Евро-4». Афера обошлась региону более чем в 800 миллионов рублей.

Летом 2020 года суд приговорил Плотникова к 2,5 годам заключения. Адвокаты пытались скостить срок, но безуспешно.

Ранее мы писали, что 6 кировских судей подали в отставку. Среди них — печально известный Игорь Леденских.