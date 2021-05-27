Суд оставил в силе решение о приостановке лицензии «Вятского речного пароходства»

Арбитражный суд 2-й инстанции оставил в силе решение о приостановке права пользования недрами ООО «Вятское речное пароходство».

Действие лицензии «Вятского пароходства» на добычу песка на участке «Ломиховское» было приостановлено 12 августа 2020 года. Причиной стало нарушения условий лицензии, в частности – несогласованность техдокументации на разработку песочного месторождения с природоохранными органами.

Министерство охраны окружающей среды направляло предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения требований, но оно было проигнорировано. Раскопки на участке продолжились, и тогда действие лицензии было приостановлено.

Владелец компании обратился в суд. Однако 20 января арбитраж отказался удовлетворить требования «ВРП» и оставил в силе решение минприроды о приостановке лицензии компании. Арбитражный суд 2-й инстанции подтвердил законность требований в отношении недропользователя. По информации СМИ, владелец компании планирует снова обжаловать приговор суда.

Напомним, что в 2018 году в отрасли недропользования была начата перезагрузка, направленная на повышение прозрачности и эффективности использования природных ресурсов. Эта работа будет продолжена.

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