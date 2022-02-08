Суд отказал «Вятскому речному пароходству» в увеличении объемов добычи песка

ООО «Вятское речное пароходство» (ВРП) проиграло очередной суд с минприроды Кировской области. Об этом сообщила глава министерства Алла Албегова на своей странице «ВКонтакте».

2 февраля Арбитражный суд отказал компании в удовлетворении заявления на внесение изменений в лицензию по добыче песка. ВРП просило увеличить объемы на месторождении «Ломиховское» более чем в 12 раз – до 300 тысяч кубометров.

— Началась новая серия судов, предыдущие (вплоть до Верховного суда) — минприроды выиграны… Главный аргумент «ВРП»: так было раньше и всегда, значит — можно. Наши неоднократные попытки завести работу недропользователя в законное русло услышаны не были. Вместо этого жалобы в СК и прокуратуру, обвинения в притеснении и коррупции с нашей стороны, — написала Алла Албегова.

Глава минприроды уточнила, что компания превысила объем допустимой добычи песка в 12-15 раз. При этом на указанном участке он ограничен из-за рисков для единственного областного водозабора в Корчемкино. Также по документам на месторождении добывался песчаный грунт, а по факту – песок и гравий.

— Разница в налогооблагаемой базе многомиллионная! Это потери областного бюджета, — подчеркнула министр.

Ранее мы писали, что в Оричевском районе незаконно добыли песок на 22 миллиона рублей.

Фото: vk.com/id476810354