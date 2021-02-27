Суд отпустил кировчанина, который пнул инвалида в магазине

26 февраля в Ленинском районном суде рассмотрели вопрос об аресте Дмитрия К., который пнул инвалида в магазине.

Следователи требовали поместить задержанного в следственный изолятор, однако суд отклонил их доводы. Задержанный был освобожден в зале суда. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, что инцидент произошел 21 февраля в магазине на Октябрьском проспекте. 33-летний кировчанин пнул в спину мужчину с тростью, который замешкался в дверях. Видеозапись происшествия попала во все соцсети и даже в федеральные СМИ.

Позже хулиган извинился за свой поступок, однако история уже получила широкий резонанс. В отношении кировчанина было возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимается Следственный комитет.

Отметим, что за дело инвалида взялась прокуратура.