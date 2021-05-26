Суд по делу Быкова отложили до середины июня

Процесс по делу бывшего мэра Владимира Быкова отложен на 3 недели. Следующее заседание состоится 17 июня. Об этом сообщает Newsler.ru.

На сегодняшнем заседании суд заслушал показания свидетеля Сергея Бушуева, руководителя ООО «Промбытсервис». Эту должность он получил с подачи поставщика топлива «Типографии Вятка» Вадима Нелюбина. Бушуев отвечал за заправку автобусов АТП и сопутствующие документы, за что получал вознаграждение в размере 50 тысяч рублей в месяц.

О том, что топливо было некачественным, Бушуев знал. При этом основным критерием выбора для него была цена топлива, а не его качество. Свидетель подчеркнул, что цена топлива на заправке была на 304 рубля ниже, чем в документах. Таким образом АТП удавалось «экономить» (читай: присваивать) порядка 400 тысяч рублей ежемесячно.

Говорить о роли Владимира Быкова в хищении топлива Бушуев отказался, сказав, что не в курсе этого.

Напомним, что в 2019 году Сергей Бушуев получил 3 года колонии общего режима по делу о печном топливе. На свободу он вышел раньше срока по УДО.

Накануне по делу Быкова допросили еще трех свидетелей.