Суд по делу Дмитрия Никулина перенесли на май

В Первомайском районном суде закончилось очередное заседание по делу бывшего депутата городской думы и руководителя ЦДС Дмитрия Никулина. Следующее заседание состоится 13 мая. Об этом сообщает портал Newsler.ru.

22 апреля суд закончил исследование материалов дела и стороны перешли к прениям. Однако последние были недолгими – выступить успел только гособвинитель, и то не до конца. Предложений о сроке для Никулина не прозвучало.

На прошлом заседании, которое состоялось 21 апреля, Дмитрий Никулин дал показания против бывшего главы администрации Дмитрия Драного и экс-мэра Владимира Быкова. По словам Никулина, именно по указке Быкова была разработана схема хищений в ЦДС и «Электронном проездном».

Ранее суд вынес приговор другим фигурантам дела — Олегу Чичибабину, Анатолию Ганьбе и Олегу Рыболовлеву. Все они получили реальные (хоть и небольшие) сроки и в качестве организатора и вдохновителя своих схем назвали Владимира Быкова.

Фото: скриншот с видео ГТРК «Вятка»