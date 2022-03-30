Суд по требованию «Т Плюс» обязал вынести детскую площадку в Кирове из охранной зоны тепловых сетей

Арбитражный суд Кировской области обязал управляющую компанию «Надёжно» в течение месяца вынести элементы детской площадки у дома по ул. Маклина, 45 из охранной зоны теплосетей Кировского филиала «Т Плюс». Это обезопасит здоровье ребят, которые играют на ней. На сегодня на рассмотрении судебных органов находятся еще 49 дел с требованием по вынесению объектов из охранных зон.

В городе зафиксировано около 605 объектов, незаконно установленных в охранных зонах магистральных и квартальных тепловых сетей. В том числе, 125 детские площадки, около 354 парковок, свыше 55 торговых павильонов, гаражей и 71 иных объектов, установленных с нарушением действующего законодательства. Все они представляют потенциальную опасность для горожан.

Согласно нормам эксплуатации в охранной зоне теплосетей, не менее 3 метров в каждую сторону от границ трубопроводов и лотков, запрещено любое строительство, размещение детских и других площадок, павильонов, организация свалок, автостоянок и иных объектов. Несоблюдение этих правил угрожает тепловым сетям и безопасности расположенных на них объектов.

«За прошлый год удалось освободить охранные зоны от сотни таких объектов. Мы уведомляем собственников несанкционированной застройки о необходимости их переноса. Многие реагируют на обращения и исполняют предписания. Но с некоторыми собственниками вопросы безопасности приходится решать в суде, — сообщил начальник управления эксплуатации Кировских тепловых сетей Роман Батаков.

Призываем жителей города быть внимательнее и осторожнее вблизи мест прохождения теплотрасс. Призываем жителей города быть внимательнее и осторожнее вблизи мест прохождения теплотрасс. Если вы заметили парение и выход на поверхность горячей воды незамедлительно сообщите об этом в контакт-центр Кировских тепловых сетей 716-716 или на сайт http://hot-water-kirov.ru (Горячая вода в Кирове).