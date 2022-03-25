Суд признал сделки по продаже имущества Кировского Биохимзавода ничтожными

Кировский областной суд признал ничтожными сделки по продаже зданий предприятиями Кировского Биохимзавода. Совершение таких сделок лишило кредиторов возможности продать имущество должника и получить оплату по долгам.

Теперь имущество ООО «Востокэнерго» (около 40 производственных зданий и помещений) могут арестовать и продать на торгах. Сумма задолженности за электроэнергию перед «ЭнергосбыТ Плюс» со стороны предприятий Кировского Биохимзавода составляет более 500 млн рублей.

Напомним, чтобы предотвратить невыплату долга АО «ЭнергосбыТ Плюс» в 2020 году через суд потребовало признать недействительной цепочку сделок, в которой дорогостоящие объекты недвижимости ООО «Вятская недвижимость» перешли в собственность к пенсионерке из Белохолуницкого района. Новая собственница перепродала приобретенные активы за ту же сумму ООО «Востокэнерго» менее, чем через месяц.

Затем, в феврале 2020 года, недвижимость снова вернулась к пенсионерке. Примечательно, что расторжение произошло в день, когда Арбитражный суд Кировской области вынес решение о взыскании с «Востокэнерго» более 63 млн руб. за неоплаченную электроэнергию. Одновременно данный должник инициировал процедуру собственного банкротства и ликвидации.

По мнению суда два договора купли-продажи «прикрывали» единую сделку по передаче объектов недвижимости между фирмами с их владельцами. Промежуточный собственник – пенсионерка была номинальной фигурой. Её участие в схеме должно было обезопасить активы от взыскания по долгам ООО «Востокэнерго», контролируемого Дмитрием Пантелеевым.