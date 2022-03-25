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Суд признал сделки по продаже имущества Кировского Биохимзавода ничтожными

Тамара Полыхаева Экономика

Кировский областной суд признал ничтожными сделки по продаже зданий предприятиями Кировского Биохимзавода. Совершение таких сделок лишило кредиторов возможности продать имущество должника и получить оплату по долгам.

Теперь имущество ООО «Востокэнерго» (около 40 производственных зданий и помещений) могут арестовать и продать на торгах. Сумма задолженности за электроэнергию перед «ЭнергосбыТ Плюс» со стороны предприятий Кировского Биохимзавода составляет более 500 млн рублей.

Напомним, чтобы предотвратить невыплату долга АО «ЭнергосбыТ Плюс» в 2020 году через суд потребовало признать недействительной цепочку сделок, в которой дорогостоящие объекты недвижимости ООО «Вятская недвижимость» перешли в собственность к пенсионерке из Белохолуницкого района. Новая собственница перепродала приобретенные активы за ту же сумму ООО «Востокэнерго» менее, чем через месяц.

Затем, в феврале 2020 года, недвижимость снова вернулась к пенсионерке. Примечательно, что расторжение произошло в день, когда Арбитражный суд Кировской области вынес решение о взыскании с «Востокэнерго» более 63 млн руб. за неоплаченную электроэнергию. Одновременно данный должник инициировал процедуру собственного банкротства и ликвидации.

По мнению суда два договора купли-продажи «прикрывали» единую сделку по передаче объектов недвижимости между фирмами с их владельцами. Промежуточный собственник – пенсионерка была номинальной фигурой. Её участие в схеме должно было обезопасить активы от взыскания по долгам ООО «Востокэнерго», контролируемого Дмитрием Пантелеевым.

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Тамара Полыхаева