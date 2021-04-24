Суд вынес приговор экс-директору КЧУСа

Бывший генеральный директор АО «КЧУС» Сергей Кочуров, задолжавший сотрудникам зарплату за 2 года, отделался штрафом.

Следствие установило, что с мая 2017 года по апрель 2019-го Кочуров не гасил задолженность по зарплате перед сотрудниками компании. Делал он это «из личной заинтересованности», имея возможность выплатить деньги. В результате в числе потерпевших оказались порядка 700 человек, а общая сумма долга составила 28 миллионов рублей.

Помимо этого, бывший глава КЧУСа скрыл от налогообложения более 160 миллионов рублей.

По факту преступлений в отношении Сергея Кочурова было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. По совокупности обвинений экс-директора КЧУСа приговорили к выплату штрафа в размере 1,6 миллиона рублей.

Напомним, что в апреле 2019 года АО «КЧУС» было признано банкротом. В марте часть квартир застройщика была выставлена на торги.