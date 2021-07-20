Суд вынес приговор мужчине, который по неосторожности застрелил охотника

Вынесен приговор жителю Котельничского района. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

В ноябре прошлого года осуждённый, находясь в вечернее время на охотничьей вышке в лесном массиве, произвёл несколько выстрелов из карабина по неясно видимой цели. Позже он рассказал, что принял её за кабана.

В результате пули попали в припаркованный автомобиль. Находившийся в салоне мужчина позже скончался в отделении районной больницы.

Суд вынес приговор — 2 года ограничения свободы и взыскал моральный вред в пользу супруги и троих детей погибшего. Защита обжаловала его в суде апелляционной инстанции.

Определением Кировского областного суда жалоба отклонена, и обвинительный приговор оставлен в законной силе.