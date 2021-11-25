Суд вынес приговор пенсионерке из Кирова за кражу чеснока

Кировская пенсионерка, укравшая мешок чеснока, отделалась штрафом. Об этом сообщается в программе «Место происшествия».

Инцидент произошел в августе. 62-летняя Любовь Семеновна похитила чеснок с овощебазы на Комсомольской. Женщина взяла 25-килограммовый мешок и погрузила его в свое авто.

Преступление было раскрыто по камерам видеонаблюдения. Просмотрев их, директор базы обратился в полицию.

Личность похитительницы установили в тот же день. По факту кражи возбудили уголовное дело. Похищенный чеснок нашелся у пенсионерки на даче.

С учетом возраста и отсутствия судимостей у женщины суд приговорил ее к штрафу.