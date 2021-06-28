В Кировской области вынесли приговор трактористу, завалившему девочку опилками

Суд вынес приговор трактористу, по недосмотру которого погиб ребенок. Инцидент произошел в Фаленском районе 19 марта.

7-летняя девочка пришла к родителям на ферму в слободе Талица. В это время рабочий-тракторист сгребал опил с помощью отвала. Не убедившись в отсутствии людей, мужчина свалил опилки в кучу, завалив ребенка с головой.

Девочка погибла. Ее нашел сам рабочий через сутки после случившегося, заметив в опилках детскую шапку.

По факту причинения смерти по неосторожности было возбуждено уголовное дело. Свою вину в содеянном мужчина признал. Суд приговорил тракториста к 1,5 годам ограничения свободы.