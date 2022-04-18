Суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП с 4 погибшими в Белохолуницком районе

Суд вынес приговор 26-летнему водителю из Республики Коми, спровоцировавшему смертельное ДТП в Белохолуницком районе. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Авария произошла 27 декабря 2021 года на трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь. Водитель BMW X6 пошел на обгон на запрещенном участке, выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ.

В результате ДТП погибли 4 человека: водитель УАЗа, двое его пассажиров и супруга водителя БМВ. Также в аварии пострадали двое взрослых и дети молодого человека 4 и 5 лет. Один из малышей получил тяжелые травмы.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего гибель людей, было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил молодого человека к 2,5 года лишения свободы. Отбывать срок водитель будет в колонии-поселении. Еще до вынесения приговора осужденный выплатил родным погибших компенсацию морального вреда в сумме 3,2 миллиона рублей.