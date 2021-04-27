Суд вынес приговор женщине, которая сбила 20-летнюю девушку на Воровского

Смертельное ДТП случилось 8 декабря на перекрестке улиц Воровского и Володарского. 34-летняя кировчанка Любовь за рулем «Мицубиси Паджеро» сбила 20-летнюю Юлию, проехав по ней двумя колесами. Пострадавшая скончалась на месте.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Как установило следствие, хозяйка «Мицубиси» ехала по Воровского в сторону улицы Ленина. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу у дома №157, женщина нарушила правила дорожного движения и сбила девушку. Пострадавшая получила множественные травмы и скончалась мгновенно.

Авария попала на видео. В записи видно, что, подъезжая к перекрестку, водитель «Мицубиси» даже не сбавила скорость.

Как сообщает областная прокуратура, Первомайский районный суд признал автоледи виновной в нарушении ПДД, повлекшем за собой смерть человека. Женщину приговорили к 1 год 6 месяцам колонии поселения с лишением водительских прав на 2 года. Помимо этого, виновнице аварии придется выплатить матери погибшей 600 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.