Судебные приставы наказали однофамильцев должников

Прокуратура Кировской области сообщила о фактах непринятия мер по исправлению ошибок судебного исполнительного производства.

На сайте регуправления Федеральной службы судебных приставов граждане имеют возможность сообщать, что подверглись санкциям как двойники по имени, фамилии и отчеству настоящего нарушителя. В интернет-приёмной есть раздел «Я двойник».

Однако реагирование на сообщения граждан иногда оставляют желать лучшего. В результате проверки выявлены факты нарушения прав полных тёзок нарушителей, на чьи счета ошибочно произведены взыскания или вынесены запреты на регистрационные действия.

Например, жительница КировоЧепецкого района трижды обращалась в отдел ФССП для отмены списаний с её банковской карты чужой задолженности – однофамилицы с 8 исполнительными производствами. Похожее нарушение произошло в Лузском районе, где жительницу незаконно ограничили в регистрационных действиях в отношении своей машины «Skoda Yeti». Аналогичные по сути случаи нашлись в Арбажском, Омутнинском районах…

Права граждан восстановлены, обнаруженные нарушения устранены.